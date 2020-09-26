В Перми пчелы атаковали жителей двух девятиэтажек

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Сначала жильцы двух девятиэтажных домов на улице Хрустальной решили, что к ним повалились осы. Их количество все пребывало, и они вынуждены были позвонить на тревожный телефон.

Прибывшие спасатели убедились, что между девятиэтажками, действитеьно, летает множество насекомых, только не ос, а пчел. Единственное, что они заметили, понаблюдав, это то, что много пчелкок вьется возле мусорных баков. Но откуда они прилетают в таком количестве, понять не смогли.

Командир отряда спасателей позвонил опытному пчеловоду. Тот предположил, что пчелы попросту «сбежали» у кого-то из улья, ведь рядом, в микрорайоне Костарево, расположен частный сектор.

Пермские пасечники объясняют, что обычно осенью пчелы не роятся. Но если хозяин не оставил им на зиму достаточно корма или заболел и не смог поухаживать за ульем, то пчелы могут его покинуть.

Спасатели посоветовали людям перетерпеть неудобства, а чтобы не вызывать у насекомых агрессивность, при встрече с ними вести себя спокойно, не паниковать и не размахивать руками.