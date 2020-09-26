В Пермском крае выявили еще 75 случаев заражения COVID-19

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в Пермском крае за прошедшие сутки выявили 75 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9523, - проинформировали в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 25 сентября он был – 1,07). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

- Из 75 новых инфицированных – 25 мужчин, 47 женщин, 3 ребенка (3 мальчика), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 11 человек, 41 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.