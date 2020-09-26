В Перми ВИЧ-инфицированная женщина неудачно включила блендер

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В период осенних заготовок у многих домохозяек каждая минутка на счету, и все-таки стоит помнить об осторожности.

В Перми женщина поторопилась извлечь содержимое блендера, прежде, чем он остановился. В результате ей отрубило палец, а рука застряла внутри кухонного миксера.

Прибывшие по вызову спасатели побоялись самостоятельно извлекать раненую конечность из блендера, и решили отвезти пострадавшую в травмпункт.

- В «скорой» нам сказали, что не смогут срочно приехать, поскольку у них много вызовов, - объяснили они.

В травмпункте тоже не решились предпринимать какие-либо действия, и посоветовали спасателям везти подопечную в девятую медсанчасть.

- Дежурный врач МСЧ №9 осмотрел пациентку, она оказалась ВИЧ-инфицированной, ее оформили в стационар, - сообщили спасатели. – Медики сказали, что сами снимут с руки блендер, от помощи по деблокированию они отказались.