В Перми родители случайно заперли в машине 3-летнего ребенка

Спасатели быстро открыли захлопнувшуюся дверь. Фото: Василий Вахрин

Это случилось возле дома на улице Маршала Рыбалко, 45. Невнимательные родители вышли из автомобиля, оставив внутри ключи. Двери захлопнулись. И внутри салона оказался заперт трехмесячный ребенок.

Отец семейства решил разбить большое стекло в двери, чтобы вытащить грудничка. Но это ему не удалось – он смог разбить только маленькое окошко. Малыш тем временем заходился в крике. С его матерью случилась истерика.

Тогда решили прибегнуть к последнему средству – вызвали спасателей.

- Мы приехали и поняли, что стекло в машине можно не разбивать - открыли дверь через уже разбитое маленькое окошко, - рассказали в городской службе спасения. - Целого и невредимого ребеночка предали заплаканной маме, которая сразу успокоилась.