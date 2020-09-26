В прокуратуре сочли, что тепловики в Перми слишком надолго отключали горячую воду

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прокуратуре Дзержинского района Перми проверили обращения жителей района о нарушении их прав на получение коммунальных услуг.

- В ходе проверки было установлено, что ООО «Пермская сетевая компания» при подготовке к отопительному сезону, в частности, при проведении опрессовки, отключило горячее водоснабжение в жилых домах на срок, превышающий 14 дней, - сообщили в краевой прокуратуре. – В отношении должностного лица этой организации возбуждено дело об административном правонарушении - по статье о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Также возбуждено административное производство в отношении ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».

Ранее за такое же нарушение было оштрафовано ООО «Теплосети» в Красновишерске на 5 тысяч рублей.