В Прикамье увеличили число коек для больных коронавирусом в Перми и Лысьве

Фото: краевой оперштаб.

Осенний всплеск заболеваемости вызвал необходимость увеличить в регионе число коек для лечения больных коронавирусом.

- За последнюю неделю краевой Минздрав дополнительно развернул 127 коек в двух медицинских учреждениях Перми и Лысьвы, - сообщили в краевом оперштабе. - Таким образом, коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией составляет теперь 2314, что выше норматива Минздрава РФ для нашего региона в 1838 коек.

В Минздраве сообщили, что на сегодня развернуты койки в 19 медицинских организациях: в 10 учреждениях краевой столице, а также в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре и Пермском районе.