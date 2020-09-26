В Прикамье вовремя не рассчитали прожиточный минимум пенсионера, необходимый для социальной доплаты к пенсии

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- В Пермском крае своевременно не была определена величина прожиточного минимума пенсионера, необходимая для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год, - сообщили в краевой прокуратуре. - В соответствии с требованиями законодательства ее должны были определить не позднее 15 сентября и довести до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации. Однако вопрос о принятии необходимого регионального закона был рассмотрен только 24 сентября на пленарном заседании Законодательного Собрания края.

В связи с несвоевременной разработкой указанного правового акта, прокуратура внесла заместителю председателя Правительства Пермского края представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.