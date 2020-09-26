Из-за ремонта улицы Героев Хасана в Перми изменили движение автомобилей и автобусов

Проезд закрыт. Фото: Василий Вахрин

На выходные в Перми поменяли движение автомобилей и некоторых автобусов из-за ремонта улицы Героев Хасана.

- Ограничение движения транспорта вводится для производства работ на сетях газоснабжения и приведения в нормативное состояние временного покрытия проезжей части, - объяснили в городской администрации. - До 6.00 28 сентября будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Героев Хасана на участке от дома №105/3 до дома №107. Возможные пути объезда: по улице Василия Васильева, Бродовскому тракту или Восточному обходу.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, изменятся и маршруты следования некоторых автобусов.

Автобусный маршрут №19

Маршрут №19 «микрорайон Липовая гора – улица Попова» будет следовать по двум разным схемам движения: половина автобусов - по маршруту «улица Попова – улица Нейвинская», другая половина - по маршруту «улица Попова – микрорайон Липовая гора». В прямом и обратном направлениях от улицы Героев Хасана автобусы будут следовать в объезд по улицам Хлебозаводской, Куйбышева, Василия Васильева и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Липовая гора), «улица Лодыгина», «улица Анвара Гатауллина», «Хладокомбинат», «Элеватор» (в направлении микрорайона Липовая гора), «улица 1-я Бахаревская», «улица 2-я Бахаревская» и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобусный маршрут №57

Маршрут №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» в прямом и обратном направлениях от улицы Героев Хасана будет следовать по улицам Хлебозаводской, Куйбышева, Лодыгина и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Крохалева) и на существующих остановках. Заезд на остановочный пункт «микрорайон Липовая гора» осуществляться не будет.

Автобусный маршрут №75

Маршрут «микрорайон Соболи – площадь Дружбы» будет следовать по двум разным схемам движения:

– некоторые автобусы будут следовать по маршруту «микрорайон Соболи – улица Нейвинская». От Бродовского тракта автобус будет ходить в объезд по улицам Героев Хасана, Василия Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской, Героев Хасана. Посадка и высадки пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Базы», «Молкомбинат», «улица 2-я Бахаревская», «улица 1-я Бахаревская», «Элеватор» (в обратном направлении), «Хладокомбинат», «улица Анвара Гатауллина», «улица Лодыгина», «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Соболи) и на существующих остановках;

– некоторые автобусы будут следовать по маршруту «улица Нейвинская – площадь Дружбы». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках.

Посмотреть движение общественного транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «ГорТранс».