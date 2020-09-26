В Перми отключат воду в двух районах

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни в Перми запланирован ремонт трех водоводов. Об этом сообщили в компании «Новогор Прикамье». В связи с этим в домах, расположенных в двух районах города, временно отключат воду.

Отключения произойдут в домах по следующим адресам.

С 10.00 26 сентября до 10.00 27 сентября воды не будет в домах на улицах Иньвенская, 17 и Целинная, 11 в Мотовилихинском районе.

29 сентября с 9.30 до 19.30 без воды придется посидеть жителям домов на улице Белинского, 6 к.Б и 7 в Свердловском районе.

4 сентября в этом же районе с 9.30 до 19.30 «пересохнут» краны в домах на улице Механошина, 4 и 8.