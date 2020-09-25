«Только чудом никто не пострадал!» В Перми бетонный фонарный столб рухнул на кроссовер «Мерседес»

Фото: страница Chp_59/instagram

В пермских соцсетях появились невероятные фотографии: на белый кроссовер «Мерседес» в микрорайоне Южный рухнул тяжелый столб опоры освещения. И - улегся прямо поперек капота автомобиля.

Очевидцы комментируют увиденное с недоумением: неужели бетонную махину мог сбить какой-то лихач? Однако на снимках не видно каких-либо следов ДТП. На фотографии, размещенной на одной из персональных страниц ВКонтакте, можно разглядеть, что столб переломился у основания, и на земле остался лежать один из его обломков.

На снимке видно, что столб переломился. Фото: страница ВКонтакте Владимира Прохорова.

В паблике Chp_59/instagram последовало разъяснение: опору освещения никто не сбивал. Она завалилась сама. И только чудом сидящие в машине не пострадали.

- На машину моих друзей, когда они ехали по улице Лихвинской в районе дома 12, упал фонарный столб, - написала пользователь соцсети. - Слава богу, никто не пострадал. Как всегда городские коммунальщики показали качество своих работ.

Только чудом в машине никто не пострадал. Фото: страница Chp_59/instagram

Остается ждать реакции и разъяснений ведомства, которое установило этот столб.