Пермским мини-гостинице «City» и хостелу «7 Комнат» дали 3 месяца, чтобы «исправиться»

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В двух пермских отелях во время прокурорской проверки выявили нарушения.

- Проверка прошла в отеле «City», расположенном в цокольном помещении многоквартирного жилого дома на улице Краснофлотской, 33 и хостеле «7 Комнат» на улице Николая Островского, 49, - сообщили в краевой прокуратуре. – Было установлено, что гостиничные услуги в небезопасны и могут представлять угрозу возникновения тяжких последствий, в том числе гибели людей в помещениях. Были направлены иски об устранении нарушений пожарной безопасности.

Суд обязал владельцев гостиниц устранить нарушения в срок не позднее 3 месяцев.