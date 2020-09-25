В Прикамье колл-центр по коронавирусу начал принимать звонки и по ОРВИ

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В ходе обсуждения ситуации с коронавирусом на заседании краевого оперштаба был поднят вопрос об увеличении сезонных простудных заболеваний ОРВИ. Глава Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение, чтобы звонки по респираторным болезням принимал колл-центр по коронавирусу. Количество операторов горячей линии увеличат с 10 до 20 человек.

Позвонить можно по телефону 258-07-87.

Операторы подскажут, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на коронавирус.