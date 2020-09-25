В Прикамье подгулявшие гости связали хозяина дома и угрожали искалечить его мать

Фото: архив "КП".

Веселая гулянка закончилась для двух молодых жителей Прикамья скамьей подсудимых. В декабре прошлого года 29-летний и 32-летний местные жители пришли в гости к своему приятелю. Дело происходило в селе Чайка Уинского района.

Поначалу все было мирно, но потом «градус» сделал свое дело, и за столом разгорелась ссора. Гости стали угрожать хозяйке дома расправой, а ее сына, чтобы он не вмешивался, опутали веревками.

- Они связали ему руки и ноги и держали его связанным всю ночь, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Владелице жилища они пригрозили применением тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил одного из гуляк к ограничению свободы на 2 года, второму назначил такое же наказание сроком на 1 год.