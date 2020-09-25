В Пермском крае возвращают карантин для приезжающих из-за границы

Все время ожидания теста на коронавирусную инфекцию нужно оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пермяки, которые отправились в отпуск теперь должны будут сдать тест на коронавирус и быть на карантине до получения результатов. Об этом говорится в Постановлении главного санитарного врача России.

При этом работодатель не может требовать от него выйти на работу до того, как станет известен результат теста.

Пермяки должны сообщить о предстоящем вылете за рубеж заранее. Сделать это нужно при покупке билета на самолет или тура на отдых за границей (но не позднее регистрации на рейс). Нужно заполнить электронную форму на сайте Госуслуг.

При возвращении в страну нужно заполнить анкету прибывающего в РФ. Она заполняется до прилета в аэропорт, на борту авиалайнера.

После возврата домой в течение трех календарных дней (72 часов) нужно пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Результаты анализа нужно разместить в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

Все время ожидания теста на коронавирусную инфекцию нужно оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Если в течение 14 дней со дня возвращения в Пермский край из зарубежной поездки приезжий почувствует себя плохо, нужно обратиться за медицинской помощью без посещения поликлиники.

Напомним, уточнить информацию по вопросам о COVID-19 и сезонных простудных заболеваниях можно по телефону +7 (342) 258 07 87.