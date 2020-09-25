В Перми на три дня изменится движение транспорта на улице Крисанова

28 сентября, планируется открыть для движения все полосы. Фото: Василий Вахрин

С 25 по 28 сентября проезд на перекрестке улиц Пермской и Крисанова будет сужен до одной полосы из-за ремонта теплотрассы.

Ограничение движения транспорта начнется с 14.00 25 сентября до 6.00 28 сентября.

С 14.00 25 сентября планируется закрыть одну полосу по четной стороне улицы Крисанова.

В 20.00 25 сентября будет закрыто для движения три полосы из четырех по четной стороне.

В выходные дни автомобилисты смогут ехать в районе перекрестка улиц Крисанова и Пермской по одной полосе нечетной стороны.

В понедельник, 28 сентября, планируется открыть для движения все полосы.