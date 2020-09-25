В Пермском крае 74 новых случая коронавируса за сутки

48 человек проходят лечение в больницах, 26 - амбулаторно на дому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 74 человек. Роспотребнадзор опубликовал следующие данные: 48 человек проходят лечение в больницах, 26 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9448. Ежесуточный прирост больных - 0,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 24 сентября – 1,07). Из 74 новых заболевших - 30 мужчин, 42 женщины, 2 ребенка (2 мальчика). Среди взрослых: младше 45 лет - 15 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет.