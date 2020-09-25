В ночном в ДТП в Перми погиб 18-летний парень

Авария произошла на улице Гайвинская. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Перми сегодня ночью произошло ДТП, в котором погиб 18-летний молодой человек. Авария случилась в 4.10 на улице Гайвинская. За рулем «ВАЗ 21043» был 18-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Его 18-летний пассажир погиб, сам водитель с травмами различной увезла в больницу «скорая».

- По факту ДТП проводится проверка уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщали в ГИБДД по городу Перми.