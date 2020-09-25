В Перми судебные приставы пришли в ЗАГС, чтобы получить алименты с невесты

Свадьба была омрачена появлением судебных приставов. Фото: архив "КП"

Неоднозначная ситуация произошла в Перми во время бракосочетания пары. Прямо во время торжества в ЗАГС пришли судебные приставы, чтобы вручить 29-летней невесте исполнительный лист на оплату алиментов ее 12-летнему сыну.

Женщина официально нигде не работала, денег на счетах у нее не было, от оплаты алиментов она уклонялась. Приставы объявили ее в исполнительный розыск.

Приставы узнали, что женщина подала заявление на регистрацию брака, в этот день, кроме гостей на праздник пришли и судебные приставы.

После церемонии новобрачные вместо фуршета с гостями, отправились с приставами в отдел. Мужчина признался, что знал о ребенке невесты, но о долгах по алиментам она не рассказывала.

В итоге, накопленные на медовый месяц деньги им пришлось потратить на погашение алиментного долга.

- Рассмотрев дело, суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. –Дальнейшее уклонение от алиментных обязательств может привести к возбуждению уголовного дела.