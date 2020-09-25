В Пермском крае волонтеры выходят в лес на поиски 21-летнего молодого человека

Поиски молодого человека будут проходить в лесу.

В поселке Чунжино, что в Чусовском районе пропал 21-летний Евгений Абашев. Он ушел из дома 22 сентября, около 15.00, с тех пор его никто не видел, его местонахождение неизвестно.

Сегодня, 25 сентября, волонтеры поискового отряда «Регион 59» выходят на его поиски.

Время и место сбора: в 14.00 в поселке Чунжино, улица Метростроевская, 77. Поиск будет проходить в лесу.

Одежда по погоде, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки. С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Инфорг: 8-992-207-57-22 Светлана Координатор: 8-982-465-84-33 Людмила