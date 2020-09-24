В Прикамье мотоциклист сбил 13-летнюю девочку

Фото: скриншот видео паблик |ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный/ВКонтакт

В четверг, 24 сентября, в социальных сетях появилось видео ДТП в Соликамске. На кадрах видно, что на место ЧП приехали несколько полицейских машин, спасатели и машина реанимации. У очевидцев произошедшего были разные версии случившегося, одни говорили, что сбили 7-летнюю девочку, другие утверждали, что пострадала женщина, третьи, что было двое пострадавших, а кто-то и вовсе утверждал, что в аварии погиб человек.

В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю разъяснили произошедшее:

- По предварительным данным, в четверг, 24 сентября, около 19.00 у дома №15 по проспекту Ленина 32-летний мотоциклист сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.