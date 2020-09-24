Пермячка отсудила моральный вред на нападение на нее стаи собак

Псы с желтыми бирками набросились на женщину возле проходной Мотовилихинских заводов Фото: Василий Вахрин

Пермячка, пострадавшая от нападения стаи собак, взыскала в суде компенсацию морального вреда. Ответчик - МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

Год назад женщина вышла с работы - из проходной Мотовилихинских заводов и направилась на электричку к станции «Славянова». По дороге ее окружила стая собак с желтыми бирками. Некоторые псы набрасывались и кусали за ноги. Женщине удалось перебежать через железнодорожные пути, а от шума проходящего электропоезда собаки убежали.

Помощь пострадавшей оказали в травмпункте, затем длительное время она находилась на амбулаторном лечении.

- Причинение вреда здоровью истца имело место в результате виновного бездействия со стороны Муниципального казенного учреждения, которое выполняет мероприятия по отлову, регистрации, учету, транспортировке и временному содержанию безнадзорных животных на территории города Перми, - пояснили в пресс-службе Мотовилихинского суда Перми. - С учетом причиненных нравственных и физических страданий, длительности периода нахождения на лечении, степени вины ответчика в пользу пермячки была взыскана компенсация морального вреда в сумме 25 тысяч рублей.