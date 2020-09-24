В лесу в Пермском крае нашли заблудившегося деда с двумя маленькими внуками

Полицейские обнаружили на топинке в лесу следы детской обуви. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Пермские полицейские сообщили, что на днях вывели из леса 58-летнего жителя Березников и двух его внуков 5 и 6 лет.

Мужчина поехал в лес за грибами и взял с собой в лес внуков. Они заплутали в районе 46 км автодороги Соликамск – Красновишерск. С собой у грибника был сотовый телефон, после звонка в дежурную часть полиции, связь с ним прервалась.

- На поиски людей были направлены сотрудники полиции и МЧС, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Используя полученные ориентиры, полицейские совместно со спасателями сформировали группы и приступили к поиску. Три часа они исследовали темный лес и на тропе наткнулись на следы детской обуви. Через непродолжительное время послышались крики. Поисковые отряды устремились на звук и вскоре обнаружили дедушку с внуками. Полицейские помогли грибникам добраться до их автомобиля.