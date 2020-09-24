Трассу Пермь-Екатеринбург полностью перекроют в ночь на 27 сентября

На трассе Пермь-Екатеринбург будет монтироваться пролет надземного пешеходного перехода. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Автомобилистов, которые планируют в ночь с 26 на 27 сентября проезжать по трассе Пермь-Екатеринбург, просят заранее спланировать поездки. Ночью 27 сентября с 02.00 до 04.00 движение на трассе на всем участке будет полностью перекрыто.

- Речь об участке протяженностью 11 км от развязки на Кукуштан и Осу до р. Сафронов Ключ вблизи отворота на железнодорожную станцию Курашимский и деревень Ботово и Канабеково Кунгурского района. Это необходимо для монтажа металлического пролетного строения надземного пешеходного перехода, который будет установлен в районе д. Сухо-Платошино, - пояснили в пресс-службе администрации края.

Объехать перекрытый участок можно по второстепенной дороге через п. Кукуштан, д. Мартыново, д. Канабеково, с. Кыласово.