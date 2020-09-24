Сотни домов в Перми на выходные останутся без воды

- Фото: архив "КП"

С 15:00 26 сентября и до 15:00 27 сентября «Новогор-Прикамье» будет производить работы по переносу трубопровода из-под проезжей части в рамках реконструкции улицы Карпинского. В связи с этим в одном районе и двух микрорайонах города отключат воду. Публикуем список адресов:

· м/р Нагорный (ул. Чердынская, ул. Глинки, ул. Геологов, ул. А. Свиязева);

· м/р Авиагородок (ул. Сусанина, ул. Норильская, ул. Камышловская);

· ул. Архитектора Свиязева, 2-58 (четн), 11-39 (нечет);

· ул. Карпинского от просп. Декабристов до ул. А. Свиязева;

· ул. Милиционера Власова, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;

· ул. Космонавта Леонова, 56-82 (четн), 43-65 (нечет);

· ул. Самолетная, 48-74;

· ул. Рязанская, 3-19, 103, 105;

· ул. Веры Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанская;

· ул. Советской Армии, 93, 100, 101а.