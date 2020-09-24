5 вопросов об отоплении и горячей воде в квартирах пермяков

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1.«На улице похолодало – но у меня в квартире стало прохладнее. В чем дело?»

График отпуска тепловой энергии задается в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда на улице холодает, в тепломагистрали соответственно увеличивается температура теплоносителя, подаваемого в дома. Если же в квартире по-прежнему холодно, в первую очередь, нужно проверить, как организован теплосъем, и насколько эффективно идет теплоотдача. Мешать нагреву помещений может воздух в стояках или непромытая система отопления. Возможно, батареи закрыты экранами/шторами, а балконные двери и окна не утеплены «по-зимнему». В результате в комнатах прохладно.

2. «Соседи говорят, что у них стало теплее, а у меня в квартире все еще прохладно. Что происходит?»

Скорее всего, тепло поступает в здание, но не распределяется внутри дома по внутренним коммуникациям. В зону ответственности энергокомпании входит только подача энергоресурса до ввода в дом, за его прием и распределение отвечает обслуживающая организация – УК/ТСЖ. Наладка стояков, «продувка» завоздушенных участков, исправная работа «змеевиков» в ванных комнатах и батарей в комнатах – все это находится в ведении управдомов.

3.«УК/ТСЖ говорит, что в дом поступает недостаточный объем тепла/нет нужного давления. Что делать?»

В первую очередь, необходимо зафиксировать ответ обслуживающей организации официально: письменно или аудиофайлом. Далее, следует запросить информацию по Вашему дому в диспетчерской «Пермской сетевой компании» по телефону 243-72-99. Если дом оборудован узлом учета теплоэнергии, в режиме онлайн можно отследить, какие показатели температуры/давления приходят в здание. В случае, если отклонений на подаче не выявлено, причины плохого отопления и горячего водоснабжения нужно искать внутри дома. Также можно вызвать сотрудника тепловой инспекции, который проверит режимы теплоснабжения дома.

4. «В квартире плохо греют батареи/горячая вода – не горячая. Кто виноват?»

Исполнителем коммунальных услуг «Отопление» и «Горячее водоснабжение» являются организации, обслуживающие здания – УК и ТСЖ. Именно к ним нужно адресовать вопросы о низком качестве отопления и горячей воды. В 90% случаев для устранения неполадок требуется регулировка теплопринимающих установок, а также мероприятия на внутридомовых сетях: промывка системы отопления, устранение «завоздушивания», замена запорной арматуры в подвале и т. д.

5.«Получателем денег за тепло в квитанциях является теплоснабжающая компания. Почему тогда за подачу отопления и горячей воды в мою квартиру отвечает ТСЖ/УК?»

Клиент оплачивает объем теплоэнергии, который поступает в здание и требуется для нормальной работы систем отопления и горячего водоснабжения. Прямые платежи за тепло обеспечивают прозрачность расчетов, и гарантируют, что средства граждан поступят по назначению. Однако УК/ТСЖ несут ответственность за подготовку внутридомовых сетей и теплопринимающих установок, от работы которых напрямую зависит качество коммунальных услуг. Жители оплачивают эти услуги управдомам, поэтому вправе требовать от УК/ТСЖ выполнения своих обязанностей.