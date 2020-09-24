В Пермском крае на «горячей линии» по коронавирусу будут отвечать и на вопросы по ОРВИ

Специалисты колл-центра по вопросам COVID-19 за полгода работы​ помогли свыше 100 тыс. жителей Пермского края. Фото: Василий Вахрин

На этой неделе на оперштабе обсудили вопрос загруженности телефона «03» в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. Теперь жители региона смогут уточнить информацию по вопросам о Covid-19 и сезонных простудных заболеваниях по телефону +7 (342) 258 07 87.

Для повышения оперативности работы горячей линии количество операторов будет увеличено вдвое, с 10 до 20 человек.

Жителям могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на covid-19.

Сейчас в среднем за сутки на телефон «03» поступает до 2000 обращений за консультациями.

Специалисты колл-центра по вопросам COVID-19 за полгода работы помогли свыше 100 тысячам жителей Пермского края. Сейчас среднее количество звонков, которые операторы колл-центра принимают в день – более 300.

Минздраве также рассказали ТОП-5 самых популярных вопросов за время существования горячей линии:

1) В каких клиниках Прикамья можно сдать тест на коронавирус.

2) Каковы сроки самоизоляции, установленные в Пермском крае.

3) Нужно ли проходить карантин при приезде в Пермский край из другого региона.

4) Вопросы получения услуг, процедур в медицинских учреждениях: когда открывается плановый прием и госпитализация в поликлиниках и больницах.

5) Какие документы нужны для командировки в Пермский край.