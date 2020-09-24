19-летний житель Прикамья изнасиловал женщину-инвалида

- Фото: Василий Вахрин

В августе 2019 года в одном из населенных пунктов Куединского района 19-летний местный житель изнасиловал свою знакомую, которая является инвалидом первой группы. Из-за своего заболевания потерпевшая не могла оказать сопротивления насильнику.

- Мужчина признан виновным по статье «изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Молодого человека приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.