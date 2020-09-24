1 октября в Перми откроется фестиваль Мартина МакДонаха

Театр «У Моста» представит свои постановки пьес МакДонаха. Фото: Вадим Балакин.

С 1 по 7 октября в театре «У Моста» состоится IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха. В программе - 24 спектакля по пьесам ирландского драматурга, которые представят 12 российских театров и 8 театров из других стран.

Спектакли иностранных театров пройдут в онлайн-формате. Их будут показывать с русскими субтитрами.

А в Пермь свои спектакли привезут театр под руководством Армена Джигарханяна, Ночной театр из Санкт-Петербурга, Государственный русский театр Удмуртии, а также театры из Чебоксар, Абакана, Краснодара, Воронежа, Ирбита, Ялты, Воркуты и Уфы.

1 октября, в день открытия фестиваля, театр «У Моста» представит премьеру спектакля по пьесе ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле» (16+). Пьеса «Поле» была впервые представлена в 1965 году. Она повествует о судьбе ирландского фермера «Быка» МакКейба, который ради любви к небольшому клочку арендованной земли преступает закон.

Спектакли будут проходить в театре «У Моста» (ул. Куйбышева, 11), на сцене ДК им. Солдатова (Комсомольский пр., 79) и театра кукол (ул. Сибирская. 67).

Билеты: 400 – 2500 руб.

Онлайн-показы пройдут на Заводе Шпагина (ул. Советская, 1Б), запись по телефону 237-52-42.