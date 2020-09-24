Из Перми можно будет улететь в Турцию с удобной пересадкой

Рейсы будут ежедневные на Boeing 737-800. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Пермяки смогут улететь в Стамбул с одной удобной пересадкой в Москве. Об этом сообщает аэропорт «Пермь».

Авиакомпания Nordwind запускает ежедневные реи сы в Стамбул из Перми с удобнои стыковкои в Москве. Самолет приземлится в аэропорту Шереметьево. Первыи реи с компании запланирован на 1 октября 2020 года.

Реи сы будут ежедневные на Boeing 737-800.

Время вылета и прилета:

Пермь - Москва 07.15 (прилет в Москву 7.15)

Москва - Стамбул 9.45 (приле т в Стамбул в 13.30) и в 13.05 (прилет в Стамбул в 16.45)

Стамбул - Москва 14.45 (прилет в Москву в 18.20) и в 18.15 (21.55)

Москва - Пермь 23.45 (прилет в Пермь 3.50).

Актуальное расписание реи сов, бронирование билетов и подробная информация об услугах можно наи ти на саи те авиаперевозчика.