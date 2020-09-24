Инженеры «Девелопмент-Юг» разработали пакет опций «Климат-контроль» для северных регионов

Фото: «Девелопмент-Юг»

Корпорация «Девелопмент-Юг» разработала пакет опций «Климат-контроль». Технологии позволяют обеспечить комфортный микроклимат в домах, расположенных в северных широтах. В Перми эта инновация внедряется в квартирах семейного экогорода «Погода».

Алексей Скрипкин, генеральный директор корпорации «Девелопмент-Юг» в Перми:

– Микроклимат в жилом здании – это документально закрепленное понятие. Говоря о микроклимате, мы имеем в виду воздух в квартире и различные его характеристики. Наша задача – приблизить эти показатели к максимально комфортным для жителей. Это очень важно, поскольку влияет на здоровье людей. Наши технологи постоянно совершенствуем дома, дополняя их полезными опциями.

Фото: «Девелопмент-Юг»

На сегодняшний день пакет включает в себя пять наиболее важных опций, но разработчики не исключают, что в дальнейшем список технологий может дополняться и корректироваться.

В «Погоде» устанавливаются немецкие радиаторы с высоким теплообменом. На каждом из них предусмотрены терморегуляторы, которые позволяют создавать собственный микроклимат в комнатах.

Прихожая является одним из немногих мест квартиры, где обычно не предусмотрена установка отопительных приборов. Для создания комфортного микроклимата, в каждой прихожей экогорода выполняется змейка из труб отопления. Таким образом создана система «теплый пол», которая отлично выполняет свою функцию в холодное время года.

Фото: «Девелопмент-Юг»

В ванной комнате практически постоянно господствует влажный воздух. Чтобы в ванной всегда были сухие и теплые полотенца, а также приятный теплый воздух в любое время года, инженеры предусмотрели электрические полотенцесушители. Благодаря продуманной технологии защиты от влажности, такой прибор абсолютно безопасно устанавливать в ванной комнате.

Еще одна важная опция, которая вошла в пакет, – это клапан приточной вентиляции на окнах. Важно, чтобы в комнату поступал чистый воздух с улицы, а загрязненный, с большим содержанием углекислого газа, удалялся. В домах старого жилого фонда кислород поступал в помещение через щели в деревянных рамах. ПВХ профили полностью герметичны, естественная вентиляция в них не предусмотрена. Именно поэтому в домах «Девелопмент-Юг» все окна оснащают специальными клапанами. За счет грамотно организованного вентилирования становится возможным создание в помещении комфортного микроклимата.