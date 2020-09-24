В Пермском крае автобус не возит детей в школу из-за плохой дороги

В деревне Бурдино из-за плохих дорог детей не подвозят к школе. Фото: архив "КП"

В Очерском районе жители деревни Бурдино пожаловались Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае. Они рассказали, что школьники вынужденных ходить около четырех километров пешком до школы. По решению администрации им отказали в подвозе детей из-за плохого состояния дороги.

К тому же подвозят до школы только учеников с 1 по 4 класс, остальные дети вынуждены идти пешком.

- Направлено ходатайство в администрацию Очерского городского округа и Прокуратуру Очерского района с просьбой принять меры по защите прав и законных интересов детей, - сообщила Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Прокуратура Очерского района внесла представление об устранении нарушений. Обращение находится на контроле Уполномоченного.