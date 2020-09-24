Водитель автобуса, которая получила срок за смерь кадета не смогла обжаловать приговор

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор Мотовилихинского районного суда. Ее подала 36-летняя Светлана Филиппова водитель автобуса, которую признали виновной в «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть».

Напомним, 20 февраля 2019 года в Перми столкнулись два автобуса. От удара упали и получили травмы два студента политеха, которые ехали на лекции. Все могло этим и обойтись. Но оконное стекло, возле которого сидел 10-летний ребенок, вместо того, чтобы рассыпаться в мелкую безопасную крошку, разлетелось на шесть осколков. Один из них нанес смертельную рану мальчику.

Светлану Филиппову приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года, с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее малолетними детьми.

- Защитник осужденной оспаривал приговор, однако Пермский краевой суд приговор оставил без изменения, жалобы адвоката - без удовлетворения, - сообщили в Прокуратуре Пермского края.