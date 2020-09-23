«Обоняние пропало, а тест – отрицательный». Депутат Пермской городской думы рассказала о своем заболевании

Надежда Агишева. Фото: Пермская городская дума.

Депутат Пермской городской думы Надежда Агишева в своем фейсбуке рассказала о том, что заболела коронавирусом:

«В субботу утром у меня пропало обоняние на фоне сильного отека носоглотки. При этом в пятницу я сдавала тест на антитела и получила отрицательный результат. Градусник показывал 35,9. Отек легко удалось снять обычными средствами - спрей в нос и полоскание горла. Но нос ничего не чувствовал… Еда тоже превратилась в вату. Сладкое и солёное я различала, но в остальном...».

Как рассказала Надежда Агишева, она сдала тест на коронавирус, но получила отрицательный результат. И только компьютерная томография показала заболевание.

«Пишу для того, чтобы никто при получении отрицательных тестов не расслаблялся. Не знаю ошибка это или мой иммунитет таким образом работает, но самый достоверный способ исключить вирус - это сделать КТ при малейших признаках. Ну и если у вас пропало обоняние, то вирус уже с вами», - написала Надежда Агишева.