В Пермском крае окончены поиски пропавшей женщины

. Фото: Василий Вахрин

Пропавшую 79-летнюю женщину, поиски которой велись с 19 сентября, нашли мертвой в лесном массиве. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

«Найдена, погибла! Приносим свои соболезнования родным и близким. Спасибо всем за оказание помощи в поисках», - написали волонтеры.

Напомним, Таисия Дмитриевна вечером 19 сентября ушла из своего дома в Суксуне и пропала. Сообщалось, что она могла направляться в Пермь или Кунгур. При этом говорилось, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Поиски шли четыре дня. По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение.