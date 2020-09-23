«Женат, двое детей». Стали известны подробности о мужчине, надругавшемся над 6-летним мальчиком в Прикамье

Подозреваемому, задержанному в Соликамске 49 лет. Фото: "Соль ТВ".

В следственном отделе Соликамска продолжается расследование уголовного дела в отношении насильника, который 5 сентября надругался над 6-летним мальчиком.

Следователи уверены, что задержанный 49-лений мужчина - именно тот, кто совершил это чудовищное преступление.

Как стало известно «КП», задержанный мужчина приехал в Соликамск из Перми с подрядной организацией, которая выполняла кровельные работы на одном из объектов города. Мужчина выпил в конце рабочего дня, а потом около полутора часов выслеживал жертву, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, 15 сентября около 18 часов вечера в заброшенном гараже около школы № 1 в Соликамске неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним ребенком. Подозреваемый был задержан днем 17 сентября начальником УгРо полковником полиции Вячеславом Голдобиным и начальником отдела УгРо Соликамска майором Сергеем Виноградовым и оперативниками.

По информации источника, задержанный женат, у него двое детей.