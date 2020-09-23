Энергетики «Пермэнерго» успешно справились с последствиями неблагоприятных погодных явлений

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» устранил перебои электроснабжения, зафиксированные в Пермском крае из-за непогоды.

С начала суток 23 сентября по территории Пермского края произошли отключения электроэнергии, вызванные шквалистым ветром, порывы которого достигали от 20 до 25 метров в секунду. В отдельных районах ситуацию дополнительно осложняли проливные дожди и грозы.

С целью ликвидации технологических нарушений в филиале «Пермэнерго» был введен режим повышенной готовности, организовано взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти, подразделениями МЧС, службами ЕДДС. По состоянию на 8 часов утра обесточенными оставались порядка 2 тысяч человек жителей Прикамья.

Сейчас аварийно-восстановительные работы в распределительном электросетевом комплексе завершены. В аварийно- восстановительных работах с начала непогоды было задействовано 46 бригад в составе 125 человек, 47 единиц техники. Среднее время восстановления электроснабжения составило 1 час 7 минут.

В настоящий момент энергетики пермского подразделения компании «Россети Урал» отрабатывают отдельные точечные заявки клиентов по сети 0,4 кВ.

В связи с сохранением неблагоприятного прогноза погоды филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» продолжает работать в режиме повышенной готовности.