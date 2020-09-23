В пермском аэропорту робот будет измерять температуру у авиапассажиров

Так выглядит робот-терминал. Фото: пермский аэропорт.

Отныне все входящие в аэровокзал пермского аэропорта должны будут буквально на три секунды замереть перед небольшой «коробочкой» с монитором: здесь установили автономный терминал для бесконтактного измерения температуры «Промобот Термоконтроль».

- Такой робот не требует участия человека в процессе измерения температуры, фиксирует результаты измерений в журнал, уведомляет о посетителе с повышенной температурой работников системы безопасности, - объяснили в аэропорту. - Измерение происходит за 3 секунды на расстоянии до 25 сантиметров, а точность составляет 0,2 градуса. Терминал был изготовлен в пермской компании Промобот по нашему спецзаказу.