«Ушел из больницы и пропал». В Перми разыскивают 27-летнего парня

С момента исчезновения Владислава прошло четверо суток. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

Пермские волонтеры просят о распространении информации в интернете. Они занимаются поисками 27-летнего Владислава Матвеева, который вечером 18 сентября ушел из МСЧ № 6 в Орджоникидзевском районе Перми, с тех пор его местонахождение неизвестно.

- Молодой человек может страдать потерей памяти и нуждается в медицинской помощи, - поясняют в поисковом отряде им. Ирины Бухановой. – Требуется печать и расклейка ориентировок с его данными.

Приметы: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы темные, глаза зеленые.

Был одет: черная рубашка-поло, черная матерчатая куртка, темно-синие трико, серые кроссовки.

Особые приметы: шрам над бровью, несколько шрамов в области легкого, печени и на животе.

Всех, кто знает о местонахождении Владислава Матвеева просят позвонить по тел. (342)204-49-04 или 102.