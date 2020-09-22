В Пермском крае мать спасла из горящего дома двоих детей

Дом после пожара серьезно пострадал. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар случился 19 сентября в Лысьве поздно вечером. Загорелся частный дом, в котором была женщина с двумя детьми: одному 2 месяца, другому - 2 года. Она услышала треск со стороны надворных построек и поняла, что надо спасаться. Женщина укутала детей простынями и вынесла через окно в безопасное место, а потом позвонила 112. Через пять минут огнеборцы были уже на месте.

- К этому моменту дом был полностью охвачен огнем, рассказали в ГУ ЧС по Пермскому краю. - Из-за сильного ветра была угроза распространения пламени на соседние строения. С огнем боролись 18 человек и 5 единиц техники. На пожаре никто не пострадал.

По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства и причина его возникновения устанавливаются.