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Общество

В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавирусной инфекции

Среди заболевших трое детей
Анна Маркова
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Коронавирусом за сутки заболели 72 человека.

Коронавирусом за сутки заболели 72 человека.

Фото: Эдуард Абрамов

В Пермском крае за сутки положительные результаты на коронавирус получили 72 человека. Из них 64 проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. С начала пандемии опасной инфекцией заболели уже 9225 человек.

Ежесуточный прирост больных 0,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08.

Из 72 новых заболевших - 31 мужчина, 38 женщин, 3 ребенка - 1 мальчик и 2 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 4 человека, 37 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.

Коронавирус в Перми и Пермском крае