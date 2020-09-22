Семья обратилась в суд с иском к отделу ЗАГС об аннулировании актовой записи о смерти Фото: Василий Вахрин

В шокирующую ситуацию попал пермяк, которому сообщили о смерти матери.14 июля женщину госпитализировали на лечение от COVID-19. В отделение никого не впускали из-за карантина, а спустя 10 дней мужчине сообщили, что его мать скончалась. 28 июля в ЗАГСе составили запись акта о смерти и выдали свидетельство. Семья начала готовиться к похоронам.

- Перед похоронами я приехал в морг «попрощаться с сестрой», но обнаружил, что в гробу тело не сестры, а совсем другой женщины, - рассказал брат заболевшей пермячки. - После этого выяснилось, что сестра жива и находится в больнице. В середине августа 2020 года ее выписали из больницы.

- Семья обратилась в суд с иском к отделу ЗАГС об аннулировании актовой записи о смерти, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Перми. - Суд удовлетворил исковые требования истца, аннулировав запись акта о смерти, составленную отделом ЗАГС.