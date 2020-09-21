«Не смог выбраться из горящей квартиры». В Перми на пожаре погиб мужчина

В квартире, где случился пожар горела мебель. Фото: Василий Вахрин

В Кировском районе Перми 20 сентября произошел сильный пожар. Горела квартира на пятом этаже в доме по улице Глазовская, 11/1. Пожарных вызвали очевидцы. Огнеборцы в течении 10 минут прибыли на место. В квартире горела мебель, пожарные обнаружили в комнате 49-летнюю женщину, она получила сильные ожоги тела, около 80%.

Приехавшие на место медики госпитализировали ее в ожоговый центр. Также пожарные вытащили из квартиры 57-летнего мужчину-инвалида. Врачи помочь ему уже не могли, он скончался до их прибытия.

По информации источника, знакомого с подробностями пожара, предварительная причина возгорания - неосторожность при курении погибшего.