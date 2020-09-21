За сутки в Пермском крае выявили 70 случаев коронавирусной инфекции

Из 70 новых заболевших - 29 мужчин, 38 женщин, 3 ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 70 новых случаев коронавирусной инфекции, такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

57 человек проходят лечение в больницах, 13 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае - 9153. Ежесуточный прирост больных 0,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 20 сентября – 1,14). Из 70 новых заболевших - 29 мужчин, 38 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Младше 45 лет - 11 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 22 человека старше 65 лет.