В Прикамье мужчина без водительских прав устроил ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка

В ДТП пострадали водитель и пассажирка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском районе, 21 сентября, в 0.15 на дороге Болгары - Юго-Камский - Крылово произошло ДТП. За рулем ВАЗ-21150 был 35-летний мужчина. На 29 километре трассы он не справился с управлением и съехал в кювет, машина привернулась. Водитель и 17-летняя пассажирка оказалась в больнице с травмами. Полицейские установили, что мужчина находился за рулем, не имея водительского удостоверения.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.