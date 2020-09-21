Пермяк установил рекорд на Московском марафоне

Владимир Никитин преодолел 10 километров за 28 минут и 22 секунды.

В Московском марафоне, прошедшем накануне, принял участие наш земляк Владимир Никитин. Дистанцию 10 километров он успешно преодолел. Спортсмен пробежал их за 28 минут и 22 секунды. Владимиру принадлежал и прошлый рекорд: 28 минут и 40 секунд.

В этом году для забегов было предложено две дистанции (42,2 км и 10 км), детские забеги были отменены. Всего в нем приняли участие около 25 тысяч любителей спорта.

Победителем марафона стал Юрий Чечун, 42,2 километра он пробежал за 2 часа 16 минут 7 секунд. Напомним, Юрий победил в Пермском марафоне в начале сентября.