Самолет Москва-Пермь после взлета вернулся во Внуково из-за неполадок в оборудовании

Он-лайн табло пермского аэропорта Большое Савино.

Он-лайн табло пермского аэропорта сообщает, что самолет рейсом Москва-Пермь авиакомпании «Победа» из Внуково задерживается на два часа. Борт, летевший рейсом ДР 431 вылетел из Аэропорта Внуково, но вынужден был вернуться обратно.

- После взлета возникли неполадки, - сообщает «АиФ-Прикамье». - Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Борт благополучно приземлился в Москве. Пассажиров пересаживают на другой самолет. В скором времени судно должно вылететь в Пермь.

Расчетное время прибытия в Пермь – 22.10 по местному времени.