«Был голый и тонул». На нудистском пляже в Перми вытащили из воды мужчину

ЧП произошло на Каме вечером 18 сентября. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В пятницу, 18 сентября вечером в Перми чуть не утонул 30-летний мужчина. ЧП случилось на так называемом «нудистском пляже» в районе домов на улице Брикетной.

- Около восьми часов вечера очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили, что в реке Кама неподалеку от берега тонет мужчина, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – На место выехали спасатели, но в то время, пока они ехали на место происшествия, в дежурной части снова раздался звонок.

Кто-то из очевидцев не стал ждать прибытия специалистов, кинулся в воду и спас тонущего мужчину. Известно, что «купался» 30-летний пермяк, как и положено на нудистском пляже полностью обнаженным. И это несмотря на то, что температура в Каме сейчас составляет всего +11 градусов.

Промерзшему до костей купальщику вызвали «скорую помощь», мужчину госпитализировали в горбольницу № 2 с переохлаждением.