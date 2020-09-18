Пермяки смогут увидеть балет-номинант на «Золотую маску» одновременно с жюри конкурса

Фото: Пермский театр оперы и балета

19 сентября Пермский театр оперы и балета покажет балет «Баядерка» (12+), который претендует на «Золотую Маску» в восьми номинациях. На премию выдвинут сам спектакль, его создатели и исполнители главных партий. Оценивать спектакль будет жюри этой престижной театральной премии. Показ состоится в форме онлайн-трансляции прямого включения из Пермского театра оперы и балета.

Главнын партии исполнят: баядерка Никия - Полина Булдакова, раджа Дугманта -Сергей Крекер, его дочь Гамзатти - Булган Рэнцэндорж, Солор - Георгий Еналдиев.

Трансляция начнется в 19 часов. Продолжительность: 2 часа 55 минут (с антрактом). Увидеть спектакль можно на сайте театра оперы и балета и на официальной странице театра в ВКонтакте.

- Успевайте подключиться за несколько минут до начала, - предупреждают в театре.