Юрлицам-должникам не включат отопление до погашения долга

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Задолженность коммерческих структур перед пермскими энергетиками «Т Плюс» на начало сентября составила 331 млн рублей. Всем этим организациям не подадут тепловой ресурс, несмотря на официальный старт отопительного сезона в городах Пермского края.

Суммы долгов юридических лиц варьируются от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом крупнейшие организации-должники ведут производственную деятельность, однако игнорируют обязательную оплату услуг теплоснабжения.

За прошедшие 8 месяцев 2020 года подача теплоресурса уже была ограничена для 92 коммерческих потребителей, общий долг которых превысил 34,6 млн рублей. Для возобновления подачи коммунального ресурса таким потребителям необходимо полностью погасить задолженность, возместить затраты на отключение и оплатить 16 тыс. рублей за повторное подключение к сети теплоснабжения.

«До наступления серьезных холодов коммерческие организации — должники не задумываются о проблемах, которые могут возникнуть зимой без услуг отопления по их собственной вине. Поэтому сейчас им предоставлен последний шанс решить вопрос в конструктивном русле и погасить свои долги перед поставщиком тепла», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.