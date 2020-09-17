«Звезда» сыграла с одним из лидеров Премьер-лиги – «Сочи»

Острый момент у ворот Фото: Сергей МЕРШИН

«Звезда» в рамках Элитного группового раунда Бетсити Кубка России принимала одного из лидеров Премьер-лиги – «Сочи».

Игроки «Сочи» с начала матча продемонстрировали свой высокий уровень, завладев инициативой. После подачи с углового Юсупов забил первый и единственный в этой игре гол.

К середине первого тайма «Звезде» удалось отодвинуть игру от своих ворот. Но несмотря на несколько острых моментов, забить пермские футболисты не смогли.

В итоге «Звезда» уступила «Сочи» с минимальным счетом 0:1.

Следующий домашний матч у пермской команды состоится в воскресенье, 20 сентября. «Звезда» примет «Урал-2» в рамках ОЛИМП-Первенства ПФЛ.